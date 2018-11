Telefonseelsorge bildet bald neue Ehrenamtliche aus

Die Telefonseelsorge Saar, eine Einrichtung der beiden großen Kirchen, bietet Unterstützung am Telefon sowie Mail- oder Chat-Beratung an. Die Telefonseelsorge ist in Deutschland an rund 100 Stellen, ständig anonym unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 111 0 111 erreichbar. Bei der Evangelisch-katholischen Telefonseelsorge Saar engagieren sich etwa 80 Ehrenamtliche rund um die Uhr. Dafür erhalten sie eine einjährige Ausbildung.

Weitere Informationen: Telefon (0681) 9 68 69 22.