Saarbrücker Stadtwerke informieren Teile Saarbrückens am Abend ohne Wasser

Am Mittwochabend ist in einigen Teilen Saarbrückens die Wasserversorgung unterbrochen. Konkret handelt es sich um Bereiche von Schafbrücke, den obere Teil von Bischmisheim sowie den Scheidter Berg. Dies haben die Stadtwerke Saarbrücken auf Anfrage mitgeteilt. Der Wasserversorger in der Landeshauptstadt geht derzeit davon aus, dass das Wasser ab 23 Uhr wieder fließen wird.