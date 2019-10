Sanierungsarbeiten bei Saarbrücken : Teil-Erneuerung der Autobahn 1 geht dem Ende zu

Saarbrücken Die tiefgreifende Erneuerung der Autobahn 1 zwischen Neuhaus und Burbach ist beendet. Deswegen wird der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) von Donnerstag, 31. Oktober, 10 Uhr, bis Montag, 4. November, 5 Uhr, die Baustelle räumen.

Zum Abbau der transportablen Schutzwände bleibt die Richtungsfahrbahn Trier in dieser Zeit gesperrt. Die neu gebaute Richtungsfahrbahn Saarbrücken wird zuvor freigegeben. Während des Rückbau bekommt die AS Burbach einen neuen Belag. Der Verkehr wird deswegen über die 623 umgeleitet.

Ebenfalls gesperrt bleibt über das Wochenende die AS Von der Heydt (148) in Richtung Trier. Die Anschlussstelle der Gegenrichtung wird jedoch vollständig geöffnet, so dass Kirschheck und Von der Heydt über die AS Riegelsberg erreichbar sind. Wegen noch ausstehender Schutzplankenarbeiten bleibt die AS Neuhaus bis 10. November gesperrt. Ab dem Morgen des 4. November ist die Hauptfahrbahn der A 1 wieder in beiden Richtungen befahrbar.