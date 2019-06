Saarbrücken : Teiche haben für Kinder ihre Tücken

Das Quaken der Frösche lockt viele Kinder an den Gewässerrand. Ein Sturz in den Teich kann lebensgefährlich sein. . Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Saarbrücken Unfälle durch Ertrinken machen Schlagzeilen. Regionalverband von Tragödien verschont. Was jeder wissen sollte, damit es so bleibt.

. „Ertrinken gehört neben Ersticken zu den häufigsten Ursachen tödlicher Unfälle bis zum fünften Lebensjahr.“ Das berichtet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Doch anders als viele denken mögen lauern die größten Gefahren nicht im Freibad, an Seen oder im Meer. Erst vor kurzem hat die Meldung über zwei ertrunkene Jungen in Niedersachsen für Aufsehen gesorgt. Sie starben in Gartenteichen.