Investitionen ins Ausbildungszentrum : Transformation in E-Mobilität: So will ZF Saarbrücken seine Mitarbeiter fit für die Zukunft machen

Eine Stele mit einem ZF-Logo. Foto: dpa/Felix Kästle

Saarbrücken Die Transformation in die E-Mobilität stellt neue Anforderungen an die Fähigkeiten und Qualifikationen der Mitarbeiter in der Automobilindustrie. Mit einem zusätzlichen Weiterbildungsangebot und viel Geld will der Autozulieferer ZF seine Mitarbeiter in Saarbrücken jetzt fit für die Zukunft machen.

Der Technologiekonzern und Autozulieferer ZF hat angekündigt, über einen Zeitraum von zwei Jahren rund 640 000 Euro in die Ausstattung seines Ausbildungszentrums in Saarbrücken zu investieren. Außerdem sollen im kommenden Jahr in Kooperation mit dem Berufsbildungszentrum (BBZ) Sulzbach 56 Mitarbeiter im Metallbereich zum Mechatroniker weiterqualifiziert werden. Einen entsprechenden Vertrag haben Christine Streichert-Clivot, Ministerin für Bildung und Kultur des Saarlandes, Dr. Matthias Gratz, Standortleiter ZF Saarbrücken, und Josef Paul, Schulleiter des BBZ Sulzbach, am Freitag unterschrieben.

Fortbildungen ein wichtiger Baustein für die Transformation in die E-Mobilität

Mit diesem Weiterqualifizierungsangebot wolle man aktiv die „Transformation des Standortes Saarbrücken in die E-Mobilität“ gestalten, heißt es in der Mitteilung des Konzerns. Die 640 000 Euro sind vorgesehen für alles, was es dabei an zusätzlicher Ausstattung braucht – wie beispielsweise Werkzeuge, Messgeräte, Werkbänke, ein zusätzliches Elektro-Labor sowie einen weiteren Raum für Automatisierungstechnik.

Der Technologiekonzern will sich für die Zukunft rüsten und investiert an seinem Saarbrücker Standort 640 000 Euro zusätzlich in die Ausbildung. Foto: dpa/Oliver Dietze

Das Weiterqualifizierungsprogramm ist bereits im Februar 2022 mit sechs Pilot-Teilnehmern gestartet. Zum ersten Februar 2023 werden weitere 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Programm, das eine Laufzeit von 24 Monaten hat, durchlaufen. Während dieser Zeit erhalten die Teilnehmer weiterhin ihr derzeitiges Entgelt und besuchen im Rahmen des dualen Ausbildungssystems das Berufsbildungszentrum Sulzbach.

„Die Teilnehmer der Qualifizierungsmaßnahme erhalten einen zukunftsfähigen Berufsabschluss, mit dem sie bestens auf die bevorstehende Transformation vorbereitet sind“, sagte Matthias Harig, Leiter der Ausbildung am Standort Saarbrücken. Von den rund 9.000 Beschäftigten am Standort befinden sich zurzeit 223 in Ausbildung. Insgesamt werden elf Ausbildungsberufe angeboten.

Auch Fortbildungen für die Ausbilder geplant