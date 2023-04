IT-Probleme im Rathaus Technik streikt: Stadt Saarbrücken derzeit nicht erreichbar

Die Verwaltung der Landeshauptstadt ist derzeit weder per Telefon noch E-Mail erreichbar, wie die Pressestelle unserer Zeitung gegen 14 Uhr per Handy mitteilte. Auch die Software in den Bürgerämtern sei betroffen. Daher könnten Anträge aktuell nicht bearbeitet werden. Es werde „fieberhaft“ an der Lösung der Probleme gearbeitet.