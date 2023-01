Die Sorgen Saarbrücker Taxifahrer : Saarbrücker Taxifahrer fordern mehr Mitsprache

Mit diesem Taxistand am Rand der Dudweiler Straße sind die Saarbrücker Taxi-Genossenschaften nicht zufrieden. Foto: Sebastian Dingler

Saarbrücken Die Genossenschaften stöhnen über wachsende Konkurrenz und sehen einer Verlegung des Standplatzes in der Obertorstraße mit Sorge entgegen.

Von Sebastian Dingler

„Man fragt uns ja nicht, sondern sagt uns hinterher, dass es so und so entschieden wurde“, beklagt sich Sasan Ghafurian, Vorstandsvorsitzender der 1. Saarbrücker Taxigenossenschaft. So sei das gewesen, als der Rabbiner-Rülf-Platz angelegt wurde und der langjährige Taxistand vor der Diskonto-Schenke dafür wegfiel. Der Ersatz dafür in der Dudweiler Straße habe so einige Nachteile: Dadurch, dass er direkt an der Straße liegt, sei er gefährlicher für die Fahrgäste, es gebe auch mehr Lärm und mehr Abgase an dieser Stelle.

Ähnliches befürchtet Ghafurian, wenn die Fußgängerzone des St. Johanner Marktes erweitert wird. Der beliebte Taxistand in der Obertorstraße müsse dann verlegt werden. „Eigentlich müsste sich die Stadt mal mit uns in Verbindung setzen, um zu entscheiden, wo wir dann stehen können.“ Die 1. Saarbrücker Taxigenossenschaft ist eine von zwei Genossenschaften in Saarbrücken und betreut etwa 15 Autos über die Rufnummer 55000.

Die zweite nennt sich Taxi Saarbrücken eG und hat in der Ursulinenstraße ihre Zentrale. Sie vermittelt unter der Nummer 33033 die Fahrten für 82 Taxiunternehmer. Ihr Vorstandsvorsitzender Udo Engelmann bemängelt auch die Vorgehensweise der Stadt bei der Verlegung des Taxistands am Rabbiner-Rülf-Platz: „Da ist etwas verloren gegangen. Wenn jetzt der Stand in der Obertorstraße verlegt wird, sollte sich die Stadt wirklich ein paar Gedanken machen. Denn gerade für ältere Menschen ist es ideal, wenn sie direkt aus der Fußgängerzone ins Taxi steigen können.“

Die Konkurrenz für das Taxi werde übrigens immer größer, meint Ghafurian. „Viele kleine Fahrten werden von jungen Leuten jetzt mit dem E-Roller gemacht.“ Außerdem seien einige Gäste aufgrund der Preiserhöhungen auf den öffentlichen Nahverkehr umgestiegen. „Das hat mit dem Wohlstand in Deutschland zu tun. Wenn der Wohlstand nachlässt, wird weniger Taxi gefahren.“ Der vom saarländischen Wirtschaftsministerium festgelegte Kilometerpreis sei nach dem Beginn des Ukrainekriegs stark erhöht worden, das sei aufgrund der Erhöhung der Spritpreise ein notwendiger und richtiger Schritt gewesen. Ghafurian moniert nur, dass manche Krankenkassen sich mit ihren Tarifen nicht angepasst hätten.

Sie zahlten für Fahrten außerhalb des Saarlandes nur einen Kilometertarif von 1,53 Euro, innerhalb zähle dagegen der übliche Tarif des Taxameters. Da müsse man schauen, dass man kein Minusgeschäft mache.

Mit dem Nachwuchs sehe es auch nicht gut aus. „Es gibt immer weniger Taxifahrer.“ Hauptsächlich seien es Menschen mit pakistanischem und kurdischen Migrationshintergrund, die Taxi fahren. Einer von ihnen ist Firasat Cheema. Er sagt, dass der Rückgang an Fahrten für ihn als Einzelunternehmer leichter zu kompensieren sei als für Unternehmer mit mehreren Autos. In einer Schicht arbeite er zehn bis zwölf Stunden lang. Seit März gebe es weniger Fahrgäste, der Umsatz sei aber gleich geblieben.

Taxifahrer Firasat Cheema arbeitet in einer Schicht zehn bis zwölf Stunden. Foto: Sebastian Dingler

Sasan Ghafurian ist Vorstandsvorsitzender der 1. Saarbrücker Taxigenossenschaft. Foto: Sebastian Dingler