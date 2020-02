Saarbrücken In ausverkaufter Saarlandhalle feierten tausende Narren bei TV-Sitzung von M’r sin nit so die fünfte Jahreszeit – mit viel Polit-Prominenz.

Zuvor hat Marek Winter das bunte Treiben in der Bütt begonnen. Als „Till“ in der Tradition des Eulenspiegel, war er wie gewohnt toppaktuell. So reimte er humorig zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen und zur Affäre des Verbandes saarländischer Karnevalsvereine wegen des gleichgeschlechtlichen Rebläuse-Prinzessinnenpaars aus Kleinblittersdorf. Ein paar Worte hat er noch für Ex-Lieblingsfeindin Charlotte Britz (SPD) übrig. Als Nachfolger im Oberbürgermeisteramt ist Uwe Conradt (CDU) ab jetzt dem feinen Spott des Tills ausgesetzt. Und so kommen die bundesweit gebeutelten Sozialdemokraten erst einmal gut weg: „So viele gut gelaunte SPD-Gesichter habe ich schon lange nicht mehr gesehen“, befand Till. Das sollte sich später ändern: So forderte die Grande Dame der Saarbrücker Sitzungsfastnacht, Elfriede Grimmelwiedisch, in ihrer ersten typischen „Aaaatacke“ den nicht ganz ernst gemeinten, schimpfenden Zeigefinger von Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger heraus. Da nuckelt die Grimmelwiedisch zunächst genüsslich am Eierlikör, um dann mit einem Blick auf das Etikett festzustellen: „Ui, mehr Prozent als die SPD.“ Um, kaum dass das Lachen über den Gag ein wenig verebbt war, nachzuschieben: „Und mehr Eier.“