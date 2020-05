Fast 100 Jahre alt geworden : Tatort-Schauspieler Heidmann ist tot

Saarbrücken Der Schauspieler Manfred Heidmann ist gestorben. Bekannt wurde er insbesondere durch den „SR-Tatort“ als Hauptkommissar Horst Schäfermann. Das meldet der SR auf seiner Homepage. Heidmann ermittelte von 1970 bis 1984 bei der Mordkommission in Saarbrücken und war damit beim ersten Saar-Tatort dabei.

In der allerersten „Tatort“-Folge am 29. November 1970 war Heidmann noch nicht dabei, wohl aber in der zweiten am 13. Dezember. In „Saarbrücken, an einem Montag …“ wird sein Hauptkommissar Schäfermann von Ludwigshafen ins Saarland versetzt, wo er auf Hauptkommissar Liersdahl trifft. In seinen ersten vier „Tatort“-Folgen spielt Schäfermann noch die zweite Geige, 1977 übernimmt er das Saarbrücker Revier federführend, um es erst 1984 wieder abzugeben. Das ist dann auch schon fast das Karriereende des gebürtigen Lübeckers, der die ganzen Fünfzigerjahre zum Ensemble des Schauspielhauses Bochum gehört hatte. Außerdem war er als Synchron- und Hörspielsprecher und auch als Nachrichtensprecher tätig. Als Flugschüler Ludwig Mommsen gab Heidmann 1941 sein Filmdebüt in dem Rühmann-Film „Quax, der Bruchpilot“. Als Sänger des Liedes „Heimat, deine Sterne“ hatte er einen nicht unbeträchtlichen Anteil am großen Erfolg dieses Filmes. Seine Frau Elisabeth Heidmann starb bereits 2010.