Keine Einigung bei Dehoga Saarland und NGG Tarifverhandlungen im saarländischen Hotel- und Gaststättengewerbe wurden vertagt

Bevor es in die Verhandlungspause geht, spricht der Branchenverband aber eine Empfehlung aus: Die Gehälter der Beschäftigten sollen ab November in einem ersten Schritt um drei bis dreieinhalb Prozent erhöht werden. „Wir möchten nicht, dass die Mitarbeiter in den Betrieben die Leidtragenden dieses Tarifstreits sind“, erklärt Jan Willem Fluit, Verhandlungsführer für den Dehoga Saarland.