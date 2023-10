Tanzsport Saarbrücker Nachwuchs tanzt in die deutsche Spitze

Bei der Landesmeisterschaft in der ATSV-Halle in Saarbrücken hat der Nachwuchs der gastgebenden Tanzsport-Abteilung Fortuna im ATSV aufgetrumpft. Adrian Schmidt und Alina-Mia Heinrich holten die Titel im Latein-Tanz bei den Junioren I C und den Junioren II sowie im Standard-Tanz bei den Junioren I D. Sie wurden zudem im Standard-Tanz Zweite bei den Junioren II D und Dritte bei den Junioren I C. Ihre Clubkollegen Arian Salehi und Yevheniia Slobodchykova gewannen die Titel bei den Junioren II in Standard und Latein sowie im Standard-Tanz bei den Junioren II C.