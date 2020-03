Tanztheater in der Johanneskirche : Tanja Rebmann tanzt jetzt ihr Leben

Tanja Rebmann erzählt mit ihrem aktuellen Tanztheaterstück auch Teile ihres Lebens nach. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Choreographin verwandelte Teile ihrer Biographie in eine Abfolge aus Bewegungen. Das Ergebnis ist in der Johanneskirche zu sehen.



Es gibt seltsame Entwicklungen im Leben, beispielsweise wenn eine Fiktion, eine Idee, immer mehr zur Realität wird. So erging es Tanja Rebmann. Die Tänzerin und Choreografin kreierte ein Tanztheaterstück namens „Hotfix“. Rebmann bemerkte während des Entstehungsprozesses, dass die darin enthaltene Thematik mehr und mehr von ihr Besitz ergriff.

Nach der umjubelten Premiere vergangenes Wochenende in Berlin wird „Hotfix“ nun in der Saarbrücker Johanneskirche an drei Abenden aufgeführt, und zwar freitags bis sonntags jeweils um 20 Uhr. Worum geht es? Einerseits um den privaten Stress und um den Stress von außen – um Weltuntergangsstimmung, wenn eine Krise die nächste jagt und den Menschen in die persönliche Verantwortung nimmt: die Flüchtlinge, die Umwelt, das Klima, der Plastikmüll, nun noch das Coronavirus.

info Drei Aufführungen in Saarbrücken Das Tanztheaterstück „Hotfix“ wird am 13. März, 14. März und 15. März jeweils um 20 Uhr in der Johanneskirche aufgeführt. Karten ab 19 Uhr an der Abendkasse. Infos auch online www.tanjarebmann.de

„Auf alles müsste man reagieren, um sich als Mensch gut zu fühlen“, meint Rebmann, und sie lässt ihre Protagonistin unter all dem, was da auf ihr lastet, ausrasten und zusammenbrechen. Dann entführt sie die Hauptdarstellerin und damit den Zuschauer in eine Traumwelt: Sie steigt in ein altes Gemälde, „Die drei Grazien“ von Lukas Cranach, und beginnt eine Zeitreise auf der Suche nach einem besseren, glücklicheren Leben. Ob sie es findet?

Tanja Rebmann wusste schon früh, dass sie Tänzerin werden wollte. Mit acht Jahren begann sie an der John-Cranko-Schule in Stuttgart eine klassische Ballettausbildung. Nur im Tanz, so erklärt sie, könne sie ihre Persönlichkeit und ihre Gefühle ausdrücken. Damals tanzten unter anderem Marcia Haydée und Richard Cragun am Stuttgarter Ballett. Eine intensive Zeit.

Wie Tanja Rebmann waren die anderen Schülerinnen vom Tanzen begeistert. „Ich beneidete die Internatsschüler, die sich nachts in den Ballettsaal schleichen konnten, um zu tanzen,“ erzählt sie. „Ich war nicht im Internat, leider, denn wir wohnten nur fünf Minuten entfernt.“

Nach zehn Jahren Ausbildung erhielt Rebmann das erste Engagement in Nancy, absolvierte später ein zweites Studium in Hamburg bei John Neumeier, entdeckte dann ein winziges Tanztheater in Stuttgart namens „Telos“, das abseits der „Cranko-Welt“ gesellschaftskritische Themen aufgreift, provoziert und den Tanz revolutioniert.

Eine Offenbarung für Rebmann und die Befreiung aus einem Korsett, das ihr zu eng geworden war. In diese Zeit fiel auch ein einjähriges Engagement am Saarbrücker Staatstheater: 1990 suchte das Ballett noch „Schwänchen“. Rebmann lernte dort ihren Mann Alexander Bächle kennen. 1991 wurde der erste Sohn, 1995 der zweite geboren.