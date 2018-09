später lesen Die Evangelische Kirchengemeinde lädt herzlich ein Taizégebet in der Christuskirche Teilen

Vom Alltag abschalten und zur Ruhe kommen - das ist möglich beim Taizégebet. Zu einem solchen lädt die Evangelische Kirchengemeinde Dudweiler/Herrensohr am kommenden Freitag, 14. September, um 20 Uhr in die Christuskirche in Dudweiler ein.