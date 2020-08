Evangelischen Kirchengemeinde Dudweiler/Herrensohr : Nächster Taizé-Gottesdienst

Dudweiler Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Dudweiler/Herrensohr lädt zum nächsten Taizé-Gottesdienst ein. Der Termin ist an diesem Samstag, 8. August, um 18 Uhr in die Christuskirche in Dudweiler.

