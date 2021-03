Tagesmütter und Tagesväter im Regionalverband : Impftermin rückt auf Wunsch näher

Regionalverband In Priorisierungsgruppe 2 stehen jetzt beim Warten auf den Impftermin die 185 Tagesmütter und -väter im Regionalverband.

(red) Die 185 Frauen und Männer, die in Saarbrücken und Umgebung Kinder in der Tagespflege betreuen, sind jetzt in der Warteliste für einen Corona-Impftermin in der Priorisierungsgruppe 2 aufgeführt. Damit sind sie nun in derselben Gruppe aufgeführt wie das Personal der Kindertagesstätten.