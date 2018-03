später lesen Unterwegs mit Gleichgesinnten Tagesfahrt nach Luxemburg mit dem Kneipp-Verein Teilen

Twittern







Zur Fahrt nach Luxemburg lädt der Kneipp-Verein Friedrichsthal-Bildstock am Samstag, 26. Mai, ein (Reiseveranstalter: Firma. Huwig). Der Bus fährt erst an die Mosel, wo es eine Pause mit Überraschung gibt. Infos zum Tagesablauf und einen Stadtplan mit Hinweisen zu Bistros, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten gibt es im Bus. Bei deutschsprachiger Führung werden die Sehenswürdigkeiten der Stadt erkundet. Anschließend ist zum Bummeln viel Zeit. Auf dem Rückweg ist Station in der Merziger Brauerei. Mitglieder zahlen 25 Euro, Nichtmitglieder 28 Euro.