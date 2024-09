„Langer Mütze“ lässt es krachen Wenn bei der Feuerwehr die Hütte brennt

Die Sommerfest-Saison geht zu Ende – und die Freiwillige Feuerwehr Dudweiler lässt es zum Abschluss wie immer krachen. Am kommenden Wochenende laden die ehrenamtlichen Lebensretter wieder zu einem der letzten Sommerfeste in der Region ein. Der Löschbezirk Dudweiler öffnet die Türen des Feuerwehr-Gerätehauses in der Fischbachstraße vom kommenden Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. September.