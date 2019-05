Spaß im Becken : Tag des Schwimmens lockt ins Bad

Saarbrücken Der Sonntag, 2. Juni, ist im Saarland Tag des Schwimmens. In den Saarbrücker Freibädern in Altenkessel, Dudweiler und im Totobad auf dem Schwarzenberg können Kinder und Jugendliche kostenlos die Prüfungen für das Seepferdchen und das Deutsche Jugendschwimmabzeichen (in Bronze, Silber und Gold) machen.

