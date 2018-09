Schule ist ein wichtiges Kulturdenkmal

Beim „Tag des offenen Denkmals“ kamen rund 40 Besucher gleich zur ersten Führung ans Deutsch-Französische Gymnasium in Saarbrücken, um gespannt den Ausführungen von Rolf Wittenbrock zuzuhören. Der ehemalige Schulleiter (1993 bis 2007) war ein ausgezeichneter Informant. Warum das Gymnasium als eines von vielen Gebäuden ausgesucht worden war, ist klar. Denn es ist für die städtebauliche Entwicklung der Nachkriegszeit und als bauliches Erbe der französischen Besatzungs- und Wiederaufbauzeit beispielhaft.

Das Gebäude entstand 1949 als Neubau des „Lycée Maréchal Ney“ in der Halbergstraße auf dem Gelände der ehemaligen Ulanen-Kaserne. Gebaut wurde es nach Plänen des französischen Architekten Pierre Lefèvre, einem Weggefährten des berühmten Architekten Le Corbusiers, der die Klassische Moderne entscheidend prägte.

Saarbrücken lag damals in Schutt und Asche. Führende französische Architekten wie Jean Prouvé, Georges-Henri Pingusson oder eben Pierre Lefèvre sollten einen ambitionierten Masterplan für den Wiederaufbau umsetzen. Allerdings wurde nur sehr wenig realisiert. Neben dem Pingusson-Gebäude eben das Gebäude des Deutsch-Französischen Gymnasiums. „Es war nicht nur der erste saarländische Neubau einer Schule nach dem Krieg, sondern auch einer der ersten Stahlbetonbauten im Land“, sagte Wittenbrock. Das mit einem Flachdach ausgestattete Hauptgebäude ist nach Süden orientiert, die Eingangsseite und die Funktions- und Nebenräume liegen an der Nordseite. Schon an der langgestreckten Front der Nordseite lässt sich die Schlichtheit ablesen. Großzügige Fensterflächen auf der Südseite tauchen die Klassensäle in helles Licht.

Als im französisch-saarländischen Kulturabkommen vom 15. Dezember 1948 eine Garantie für den Bestand und die Entwicklung französischer Schulen im Saarland festgeschrieben wurde, eröffneten sich damit auch die Chance für den Neubau der Schule entlang der Halbergstraße. Das Hauptgebäude wurde am 7. November 1949 feierlich eingeweiht. 1953/1954 wurde der vierstöckige Quertrakt errichtet, der ebenfalls von Lefèvre entworfen worden war. Außerdem entstanden auf dem Schulgelände eine große Turnhalle, das neue Knabeninternat sowie ein Wohnhaus für das Verwaltungspersonal.

Nach der Ablehnung des Saarstatuts bei der Volksabstimmung am 23. Oktober 1955 war das „Lycée“ von der Schließung bedroht. Im Sommer 1959 begannen aber nach der Angliederung der Saar an die BRD Verhandlungen zwischen Frankreich und dem Saarland über die Bildung einer binationalen Schule. Als Ergebnis der Verhandlungen wurde am 5. September 1961 das Deutsch-Französische Gymnasium in den Gebäuden des „Lycée Maréchal Ney“ gegründet und am 25. September 1961 offiziell eingeweiht. 1988 und 1989 mussten die Gebäude grundlegend saniert werden. Die Bauschäden an den Fassaden wurden beseitigt. „Aus der Sicht des Denkmalschutzes gilt das Gebäude als Paradebeispiel funktionalistischer Sachlichkeit auf saarländischem Boden. Daher gehört es zu Recht zu den Kulturdenkmälern unseres Landes“, erläutert Witten­brock. Heute wird die Schule von über 1000 Schülern besucht.

