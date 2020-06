Wegen Corona : Tag des Bergmanns in Ensdorf ist abgesagt

Bergbauausstellung "Das Erbe" Die Ausstellung zum Bergbau im Saarland "Das Erbe" wird am Freitag (30.11.2012) in der ehemaligen Waschkaue des Bergwerks Reden eröffnet. Im Bild: Hut einer Bergmannsuniform. Foto: Becker&Bredel Foto: BeckerBredel

Ensdorf Aufgrund der Corona-Beschränkungen muss der achte Tag des Bergmanns am Sonntag, 28. Juni, ausfallen. Gewöhnlich findet er seit 2013 alljährlich am letzten Sonntag im Juni in Ensdorf der Tag des Bergmanns statt.