Saarbrooklyn auf ProSieben : Taff-Reportage über Saarbrücken – „Ein bisschen verrucht hier“

Eine Luftaufnahme von Saarbrücken-Malstatt. Foto: Axel Häsler

Saarbrücken Der fünfte und letzte Teil der Taff-Reihe Saarbrooklyn auf ProSieben. Wie fällt das Fazit der TV-Reportage aus?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaudia Kendi-Prill

Das ProSieben-Format Taff beleuchtet in einer fünfteiligen Reportage-Reihe die Sonnen- und Schattenseiten der saarländischen Landeshauptstadt Saarbrücken. Mit dem Titel der Serie Saarbrooklyn knüpft Taff an einen umstrittenen Spiegel-TV-Beitrag mit dem gleichnamigen Namen an. Er befasste sich mit den gesellschaftlichen und sozialen Problemen in Saarbrücken und sorgte nach der Ausstrahlung hierzulande für einen Aufschrei.

In Folge fünf der Taff-Serie begleitet das Kamerateam die in St. Johann lebende Martina. Die 34-jährige alleinerziehende Mutter hat zwei Kinder und arbeitet als Sekretärin. Der Weg zur Kita ihrer Kinder gleicht für sie einem Spießrutenlauf. Sie zeigt auf eine Drogenhilfeeinrichtung in der Nähe eines Kinderspielplatzes. „Wir gehen hier bewusst nicht her“, erzählt sie. Ihre Kinder wüssten, dass sie dort nichts anfassen sollten. „Man macht sich schon Gedanken“, seufzt sie in die Kamera.

Sie und ihre Familie leben in einer 100 Quadratmeter großen

Mietwohnung. Ohne den Unterhalt des Kindsvaters und der

Unterstützung ihrer Eltern könnte sie sich die Wohnung nicht

leisten. Ihr gesamtes Sekretärinnen-Gehalt gehe für die Miete in

Höhe von 1000 Euro drauf.

In der Taff-Reportage über Saarbrücken kommt auch der

„singende Sozialarbeiter“ Manuel Sattler zu Wort. Er wohnt im

Stadtteil Malstatt und erinnert sich an die vielen An- und

Verkaufsläden aus seiner Kindheit. „Das war ein bisschen

verrucht hier“, teilt er verschwörerisch mit. Der Bericht

attestiert Saarbrücken ein Armutsproblem. Jeder 20. arbeite im

Niedriglohnsektor, in Malstatt sei zudem jeder Dritte privat

verschuldet.

Damit konfrontiert, dass Saarbrücken 2019 die

unrühmliche Spitzenposition beim Amphetamin-Konsum in

Europa belegt hat, kontert Sattler mit den Worten: „Menschen

haben Drogenprobleme, nicht eine Stadt.“

Die TV-Reihe zeigt jedoch auch die Sonnenseiten von

Saarbrücken. Auf dieser lebt Familie Marotta, die eine

Werbeagentur betreibt. Die schätzt an Saarbrücken vor allem

die kurzen Wege, die vielen Wälder und die Nähe zu

Frankreich. Auch kulinarisch hätte Saarbrücken viel zu bieten:

„Hauptsach, gudd gess! Geschafft hann mir schnell“, sei nicht

umsonst das Landesmotto.