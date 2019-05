Hilfe für arme Menschen in Saarbrücken : Die Lebensmittelretter brauchen eine Pause

Saarbrücken Saarbrücker Tafel macht nach 20 Jahren zum ersten Mal drei Wochen zu. Auch, damit 120 Ehrenamtliche mal verschnaufen können.

Ein Banner transportiert die Botschaft Weiß auf Orange über die Startseite im Internet: „SOMMERPAUSE+++Die Tafel Saarbrücken ist vom 1. Juli bis einschließlich 21. Juli 2019 geschlossen.“ Zum ersten Mal in den 20 Jahren, seit es die Lebensmittelretter in Saarbrücken gibt. Uwe Bußmann, dem Chef der Tafel, ist bewusst, dass diese Neuheit eine doppelte Herausforderung ist.

Zum einen für die 4500 Frauen, Männer und Kinder in Saarbrücken, die zu arm sind, um ohne die günstigen Lebensmittel einigermaßen über die Runden zu kommen. Dennoch müsse niemand verhungern, wenn die Tafel geschlossen bleibt. „Wir haben hier niemanden, der nichts hat“, sagt der Tafel-Vorsitzende. Zum anderen seien in der für Juli angesetzten Pause die Lieferanten der Lebensmittel gefordert. Die Geschäfte müssen drei Wochen lang einen anderen Weg finden, die überschüssigen Waren abzugeben. „Dann zeigt sich auch, wie sehr die Tafel die Firmen entlastet“, sagt Bußmann.

Für die erste Auszeit in der Vereinsgeschichte sieht der Tafel-Chef gleich mehrere gute Gründe, angefangen bei den Menschen, die für sie arbeiten. „Unsere 120 Ehrenamtlichen brauchen einfach mal drei Wochen Ruhe. Es gibt Mitarbeiter, die dann zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder einen freien Samstag haben.“ Die Tafel Saarbrücken ist eine der wenigen dieser Organisationen in Deutschland, die an sechs Tagen in der Woche Lebensmittel verteilen. Selbst in der nun anberaumten Sommerpause werden nicht alle aus der Tafel-Mannschaft Ferien machen können. Im roten Haus in der Straße Im Etzel ist unter anderem eine Umstellung der Computerprogramme zu bewerkstelligen. Und die neuen Datenschutzvorschriften der Europäischen Union gelten ja nicht nur für Firmen, sondern auch für Vereine wie die Tafel.