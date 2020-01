Polizei : Diebe stehlen teuren Wohnwagen

Die Polizei ermittelt im Fall eines Wohnwagen-Diebstahls. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Güdingen In Güdingen ist am Freitag zwischen 16 und 18.30 Uhr in der Saargemünder Straße ein hochwertiger Wohnwagen gestohlen worden. Dieser war auf einem Parkplatz abgestellt. Die Polizei fand dort die aufgebrochene Sicherung der Anhängerkupplung des Gefährts.

