Serie Menschen im Regionalverband : Ballett-Lehrerin tanzt nur noch für sich

Béatrice Dujardin in ihrer Ballettschule an der Beethovenstraße in St. Johann. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Béatrice Dujardin beendet nach fast drei Jahrzehnten ihre Arbeit mit dem Tanz-Nachwuchs und wendet sich alten und neuen Steckenpferden zu. Etwa dem Klavierspiel. Und sie erweitert mit Reisen ihren Horizont.

Nach ihrer Tanzausbildung in Paris nahm sie gleich eine Stelle an der Pariser Oper an. Danach folgten Engagements in Nantes, Straßburg und Nizza. Schließlich machte sich die junge Ballerina auf internationalen Bühnen einen Namen. Sie tanzte beim Grand Ballet Canadien in Montreal, beim Cleveland Ballet in den USA und drei Jahre lang als Solistin am Staatstheater in Karlsruhe.