Taekwondo : Lilly Ettelbrück holt Gold bei deutscher Meisterschaft

Lilly Ettelbrück vom Verein „Taekwondo Axel Müller“ wurde in Nürnberg deutscher Meisterin im Taekwondo. Foto: Axel Müller

Saarbrücken/Niedersaubach Großer Erfolg für Taekwondo-Kämpferin Lilly Ettelbrück aus Niedersaubach: Die 17-Jährige Bundeskader-Athletin hat sich bei den deutschen Meisterschaften in Nürnberg im Jahrgang der U 18 den Titel in der Gewichtsklasse bis 42 Kilogramm gesichert.

Ettelbrück, die für den Saarbrücker Verein „Taek­wondo Axel Müller“ startet, sorgte damit für einen von insgesamt drei saarländischen Titeln. Bei den Herren gewann in der Klasse bis 54 Kilogramm Vereinskollege Simon Laubhold, in der Altersklasse U 18 (bis 48 Kilogramm) holte Theo Schürg (ebenfalls Taekwondo Axel Müller) den Titel. Die Bronzemedaille bei den Damen sicherte sich Michelle Schein in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm. Darüber hinaus wurde der 17-jährige Überherrner Vadim Durlescu als Gesamtsieger der DTU-„Final 9 Serie 2022“ ausgezeichnet.