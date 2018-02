später lesen Herzliche Einladung nach Sulzbach Tablet-Kurs im Treffpunkt „Tante Anna“ Teilen

Im „Tante Anna“ genannten „Treffpunkt der Generationen“ finden am Mittwoch 7. März und am 14. März von 9 bis 12 Uhr zwei Kurse für Tablet-Einsteiger statt. Unter Anleitung von Referenten der Landesmedienanstalt lernen Teilnehmer im Einsteigerkurs die wichtigsten Bedienelemente kennen. Dabei werden die Nutzungsmöglichkeiten im Alltag verständlich dargestellt. Tablets sind vorhanden, eigene können aber auch mitgebracht werden. Aufbauend auf dem dreistündigen Basisangebot „Kaffee-Kuchen-Tablet“ findet am 14. März ein weiterführender Kurs zum Thema „Kommunikation mit Tablets“ statt. Er behandelt die wichtigsten und interessantesten Wege, im mobilen Internet miteinander zu kommunizieren. Neben den Kurseinheiten soll in den Pausen aber auch noch genügend Zeit verbleiben zum Gespräch bei Kaffee und Kuchen. Bereits erfahrenere Tablet-Nutzer haben die Möglichkeit, am Mittwoch, 21. März, in einer Sprechstunde von 10 bis 12 Uhr gezielte Fragen zum Thema zu stellen.