Spitzenspiel : Das Gipfeltreffen steigt beim SC Halberg

Nils Cuccu vom SV Aursmacher (links), hier gegen Neunkirchens Kamil Czeremurzvnski, ist derzeit in bestechender Form und hat in der laufenden Saison schon 15 Treffer erzielt. Foto: Thomas Wieck

Brebach/Auersmacher Fußball-Saarlandliga: Tabellenführer SC Brebach erwartet an diesem Samstag den direkten Verfolger SV Auersmacher.

Durch das Remis hielt auch die Erfolgsserie seines Teams: Seit der überraschenden 2:5-Pleite am ersten Spieltag beim Abstiegskandidaten FV Schwalbach sind die Grün-Weißen ungeschlagen. In den zwölf Begegnungen danach gab es für den SV keine Niederlage mehr. Auersmacher ist damit auf dem besten Weg, sein Saisonziel zu erreichen. Und das heißt: „oben mitspielen“.

„Die Punktausbeute, die uns bislang gelungen ist, die ist schon eine Hausnummer“, sagt Berger zufrieden. „Im Offensivspiel läuft es bei uns schon richtig gut. Was wir noch verbessern müssen, ist das Umschalten vom Spiel nach vorne auf die Defensive“, sagt der Übungsleiter. Dass es vor dem gegnerischen Tor so gut läuft, will der 38-Jährige nicht allein am bärenstark spielenden Nils Cuccu festmachen. Der führt mit 15 Treffern die Torjägerliste der Liga an.