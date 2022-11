Umfrage : Viele wollen in den Winterurlaub fahren

Heidi Kühn will in die Schweiz und nach Österreich fahren. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Trotz steigender Preise wollen Bürger nicht darauf verzichten. Anderen ist der Winterurlaub generell zu teuer.

Die steigenden Preise für Strom, Gas und Kraftstoff, aber auch für Lebensmittel, lassen viele Menschen sorgenvoll auf die kommenden Monate blicken. Sie legen Geld für die alltäglichen Dinge zurück und denken über Ausgaben lieber zweimal nach. Auf den Sommerurlaub wollten die Menschen dieses Jahr ungern verzichten, doch wie sieht es mit dem Winterurlaub aus? Sparen die Menschen sich den Urlaub, um Geld zur Seite zu legen? Wir haben uns in der Saarbrücker Innenstadt umgehört und einige Passanten nach ihren Plänen befragt.

Fatima Fink erzählt: „Ende April wollen wir in Skiurlaub fahren. Im Moment denken wir noch nicht daran, den Urlaub abzusagen. Wenn die Energiekrise noch schlimmer wird, dann werden wir uns das mit dem Urlaub wohl noch einmal überlegen müssen.“ Die 72-jährige Rentnerin will sich aber eigentlich ihren Urlaub nicht nehmen lassen.

Rüdiger Marschall sagt: „Ich war noch nie im Winterurlaub, das ist mir generell einfach zu teuer. Ich gebe das Geld lieber für meine Enkelkinder aus“, sagt der 59-jährige Maler und Lackierer. Der Burbacher hat auch nicht vor, irgendwann einmal in Winterurlaub zu fahren.

Melanie Dohm hingegen lässt sich ihren Winterurlaub nicht nehmen: „Wir fahren zwischen Weihnachten und Neujahr nach Holland ans Meer für vier Tage“, berichtet die 47-Jährige. Die Polizeibeamtin erzählt, dass sie dieses Jahr nicht am Winterurlaub sparen, sondern den Urlaub in vollen Zügen genießen will. „Das Leben ist zu kurz, um Einsparungen zu machen“, sagt die Püttlingerin.

Petra Bock fährt nie in Winterurlaub. „Ich mag die Kälte nicht und fliege auch nicht gerne. Somit spare ich mir den Winterurlaub“, sagt die 66-jährige Rentnerin. Sie fährt lieber in den Sommerurlaub, um zu entspannen, erzählt die Saarbrückerin. Christoph Heck ist dagegen früher immer gerne in Winterurlaub gefahren: „Winterurlaub ist für uns aber schon lange kein Thema mehr. Um Schnee zu erleben, muss man immer weiter hoch in die Berge fahren, was das Ganze wiederum teurer werden lässt. Früher sind wir gerne in Winterurlaub gefahren, um Wintersport zu betreiben“, sagt der 67-jährige Saarbrücker.

Heidi Kühn spart dieses Jahr nicht am Winterurlaub: „Dieses Jahr gönnen wir uns ausnahmsweise zwei Winterurlaube. Wir fahren einmal in die Schweiz und einmal nach Österreich“, erzählt die 55-jährige Selbstständige, die sich schon sehr auf die Urlaube freut.

Dominic Ahr ist noch unschlüssig: „Ob ich dieses Jahr in Urlaub fahre, weiß ich noch nicht, das entscheide ich spontan“, meint der 35-jährige Selbstständige. Ganz wichtig ist für Ahr: Wenn er Urlaub mache, dann wolle er diesen auch genießen. Annemarie Huberty freut sich schon sehr auf ihren Urlaub. „Ich spare nicht am Winterurlaub, wir fliegen über Weihnachten auf die Kanaren“, erzählt uns die Saarbrückerin. Die 67-jährige Rentnerin sagt, dass sie lieber nicht in Urlaub fahre, als an Ziel oder Unterkunft zu sparen.

Lisa Brandel ist anderer Meinung: „Man spart, wo man kann. Wir haben geplant, Anfang nächsten Jahres in den Schwarzwald zu fahren. Wir sind vor Kurzem Eltern geworden, weshalb wir darauf achten, den Urlaub möglichst kostengünstig zu halten“, meint die 31-jährige Kita-Leiterin.

Annemarie Huberty freut sich schon sehr auf ihren Urlaub. Foto: BeckerBredel

Auch Jonas Neureither will ein paar Tage in Winterurlaub fahren. Foto: BeckerBredel

Für Christoph Heck ist der Winterurlaub schon lange kein Thema mehr. Foto: BeckerBredel

Rüdiger Marschall ist der Winterurlaub zu teuer. Foto: BeckerBredel