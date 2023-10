Umfrage zu möglicher Fortsetzung im nächsten Jahr „Viel schöner, wenn Leute auf den Straßen sind statt Autos“ – das denken Saarbrücker über die Sommerstraßen

Maximilian Raber sieht die Vor- und Nachteile: „Es kommt ganz darauf an, was der Stadtrat befindet. So weit mir zu Ohren gekommen ist, ist die Sommerstraße in der Cecilienstraße gut angenommen worden. Es ist reizvoll, den Verkehr in manchen Bereichen einzudämmen und somit Verkehrslärm auszuschließen sowie die Möglichkeit zu haben, Raum vor der Haustür einzunehmen. Sicher ist es für die Anwohner zugleich auch eine Belastung, die Einkäufe schleppen zu müssen, da die Parkplätze fehlen“, ergänzt der 31-jährige SPD-Landtagsabgeordnete.