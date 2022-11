Umfrage zur Fußball-WM in Katar : Freude auf das Fußball-Spektakel hält sich in Grenzen

Die meisten Befragten kritisieren die Vorgeschichte der WM in Katar und die Missachtung von Menschenrechten.

Saarbrücken Am Sonntag beginnt die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Die Austragung im Winter ist nur einer der vielen Kritikpunkte. Auch Korruptionsvorwürfen rund um die Vergabe, Menschenrechtsverletzungen und ein neues Stadions, das mit riesigen Klimaanlagen gekühlt werden muss, gingen durch die Medien. Was halten Menschen in Saarbrücken von der WM in Katar?

Pfarrer Thomas Mayer (40) hat eine klare Meinung: „Ich boykottiere die WM, auch wenn sie in Deutschland ausgetragen wird. Dass sie in Katar stattfindet, ist schlimm. Jeder weiß, was da vor sich geht, man sollte das nicht unterstützen.“

Kathrin Gärtner (26) sagt: „Ich finde es schwierig, die WM in einem solchen Land auszutragen. Gerade wegen der Menschenrechte. Auch klimatisch gesehen ist es unlogisch, die WM dort stattfinden zu lassen. Auch aus Fansicht macht es keinen Sinn, da Katar kein Fußballland ist. Ich schaue mir dieses Jahr nur die deutschen Spiele an und das Finale.“

Thomas Püschel (58) hält die Austragung in Katar für eine Fehlentscheidung. „Unter anderem wegen der Bestechung für die Teilnahme an der WM. Diese Korruption sollte nicht unterstützt werden. Es macht keinen Sinn, die Spiele in Katar stattfinden zu lassen, das ist kein Fußballland. Jeder wusste, was dort abgeht. Jetzt ist es zu spät, etwas zu ändern.“

Maria Momtesdeocaberez (27), Kellnerin aus Saarbrücken: „Ich finde, es ist eine Katastrophe, was in Katar los ist. Die Menschenrechtsverletzungen, das Leid der Bauarbeiter. Es sind zu viele Menschen gestorben, das ist schrecklich. Es ist nicht richtig, die WM in Katar stattfinden zu lassen.“

Hans-Peter Harz (59) hält ebenfalls wenig von dieser WM: „Es ist die falsche Jahreszeit, das falsche Land, und die Spieler sind ausgebrannt. Dann auch noch die ganzen Probleme mit den Menschenrechten. Ich finde es nicht gut, dass die WM dort ausgetragen wird“, sagt der Kriminalpolizist. „Die Vorfreude von früher, wenn sich die WM näherte, ist leider vorbei. Die Spiele sind im Fernsehen zu sehen, daher schaut man sie sich auch an. Die TV-Sender müssten die Ausstrahlung der WM boykottieren.“

Sandra Jost (50) sagt: „Die Entscheidung ist gefallen. Es ist zu spät, sich darüber Gedanken zu machen. Man hätte früher einschreiten müssen. Es sind zu viele Leute zu Schaden gekommen, und die Menschenrechtsverletzungen sind einfach nur traurig. Ob ich die WM boykottiere? Ich weiß es nicht, das macht doch keinen Unterschied.“

Florian Kroneberg (24) sieht das ähnlich: „Was ich von der WM in Katar halte? Gar nichts. Man weiß nicht, wo man anfangen soll zu kritisieren. Erstens findet die WM im Winter statt, das ist schon mal ungewöhnlich. Außerdem ist die FIFA korrupt, drittens werden dort Menschenrechte verletzt, und viertens sind beim Bau der Stadien einfach zu viele Menschen gestorben. Es gibt für mich keine Gründe, die WM dieses Jahr zu schauen.“

