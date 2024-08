Serie Sommerinterview mit Thomas Emser Von der Basis aus kämpft er für große Ziele

EMSER Die Bezirksräte werden zu fast allen Entscheidungen innerhalb der Stadt angehört und können damit Einfluss nehmen. Letztendlich werden die tatsächlichen Entscheidungen allerdings weitgehend auf der Ebene des Stadtrates getroffen. Aber es gibt auch Entscheidungen, die ausschließlich vom Bezirksrat getroffen werden, wie beispielsweise die Umbenennung von Straßennamen, Zuschussvergabe an Vereine und Durchführung von Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren in Verbindung mit dem Amt für Gesundheit, Prävention und Soziales. Als Bezirksbürgermeister habe ich in erster Linie Repräsentationspflichten, das heißt, ich repräsentiere die Stadt mit Besuchen bei vielen Veranstaltungen, übernehme auch oft Schirmherrschaften und besuche Bürgerinnen und Bürger bei besonderen Anlässen wie beispielsweise an Geburtstagen ab 100 Jahren. Aber auch die Begleitung von Bauprojekten oder die Kontaktherstellung zwischen der Verwaltung und Veranstaltern gehören zu meinen Tätigkeiten. Natürlich kommen auch die Sitzungsleitung bei den Sitzungen des Bezirksrates sowie im Einzelfall auch die Vertretung von Oberbürgermeister, Bürgermeisterin oder der Dezernentin/der Dezernenten bei verschiedensten Veranstaltungen hinzu. Insofern stellen der Bezirksrat beziehungsweise der Bezirksbürgermeister schon ein wichtiges Bindeglied zu den Entscheidungsträgern her. Ganz wichtig ist die gelebte Nähe des Bezirksrates zu den Bürgerinnen und Bürgern. Ehrlich gesagt fühlt sich der Bezirksrat beziehungsweise ich mich als Bezirksbürgermeister nicht immer ernst genommen. Wir versuchen dennoch, unsere Sichtweisen zu den uns vorgelegten Angelegenheiten an die Entscheidungsträger weiterzugeben und hoffen auf entsprechende Würdigung.