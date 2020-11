Gudd gess trotz Corona : Wer bietet Essen zum Mitnehmen?

Saarbrücken Die Gastronomie leidet besonders unter den verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Restaurants und Cafés dürfen während des Lockdowns nicht öffnen. Nur der Verkauf von Essen zum Mitnehmen oder die Lieferung frei Haus sind weiterhin erlaubt.

Viele Gastronomen hatten schon im Frühjahr und Sommer ihren Betrieb darauf umgestellt und bieten das auch jetzt wieder an. Die SZ würde gerne veröffentlichen, welche Restaurants und Cafés im Regionalverband Saarbrücken Essen zum Mitnehmen oder die Lieferung frei Haus anbieten. Dazu braucht die SZ von den Gastronomen eine E-Mail mit folgenden Infos: Name und Adresse des Lokals, Art des Services, Bestellmöglichkeit (Telefon, E-Mail-, Online- oder Facebook-Adresse, etc.) und maximal drei Stichworte zur Art des Angebots (chinesisch, Pizza, saarländisch etc.). Die SZ möchte die Liste der Restaurants und Cafés im Regionalverband spätestens am Wochenende online und in der SZ veröffentlichen.