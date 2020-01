Leserbrief : Perfekt, die feine Ironie

Zur Kolumne „Wenn ein kleines Wort zu Besuch kommt“ – SZ vom 8. Januar

Hallo, Herr Rolshausen, Ihre Kolumne „Wenn ein kleines Wort zu Besuch kommt“ hat mich richtig froh gemacht und erheitert. Köstlich, wie Sie das schöne, alte Wort „hurtig“

zur Analyse eines „englischlastigen“ Werbe-Briefes benutzt haben. Perfekt, die feine Ironie (Augen-Yoga mit Matte...). Ich ärgere mich, dass solch ein Brief auch noch von einer VHS, also einer „Volkshochschule“ (noch so ein altertümliches Wort, das nach einer Übersetzung ins Moderne schreit) versandt wurde.