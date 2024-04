Fahrt mit Hindernissen SZ-Leser berichtet von Problemen auf der grenzüberschreitenden Linie 30

Der Start von seinem Praktikum bei einer saarländischen Möbelfirma hatte sich der Sohn von Klaus Thieltges anders vorgestellt. Unterwegs war er in der Landeshauptstadt Anfang März mit der grenzüberschreitenden Buslinie 30, die gemeinsam von der Saarbahn und vom Forbach Unternehmen Forbus betrieben wird. Thieltges Sohn ist Schwerbehindert. Sein Schwerbehindertenausweis in Verbindung mit seiner Wertmarke ermöglichen ihn, in Saarbrücken kostenlos Bus zu fahren. Doch bereits am ersten Tag gab es Diskussion, weil der Busfahrer dies nicht anerkannte. „Ein paar Tage später wiederholte sich die Situation. Der Busfahrer nahm meinen Sohn nur mit, nachdem dieser zusätzlich eine Fahrkarte kaufte“, berichtet Thieltges. Die darauffolgende Woche lief ohne Probleme. Doch am 18. März eskalierte laut Thieltges die Situation. „An diesem Tag hat der Fahrer auch auf mehrmalige Bitten meines Sohnes weder am Messegelände noch an der Spielbank Saarbrücken den Bus angehalten. Erst an der Grenze hat er meinem Sohn aus dem Bus rausgelassen, mit dem Hinweis, er solle sich beim nächsten Mal eine Fahrkarte kaufen“, berichtet der Saarbrücker. So kam der Junge natürlich zu spät zu seiner Praktikumsstelle. „Am darauffolgenden Tag wurde meine Frau Zeugin davon, wie der Fahrer der Linie 30 am Hauptbahnhof Saarbrücken um 09.30 Uhr unserem Sohn das Einsteigen in den Bus verwehrte. Da es sich um einen französischen Bus handelt, müsse er sich eine Fahrkarte kaufen, wenn er mitfahren wolle, Schwerbehindertenausweis und Wertmarke würden da nicht reichen.“ Thieltges befürchtet, dass schwerbehinderte Menschen beim Fahren auf der grenzüberschreitenden Linie systematisch diskriminiert werden. Über die Vorfälle, die sein Sohn erlebte, beschwerte er sich sowohl bei der Saarbahn als auch bei Forbus. Die Saarbahn teilte ihm mit, dass sein Sohn sehr wohl berechtigt war, die Linie 30 mit Schwerbehindertenausweis und Wertmarke zu benutzen, auch ohne zusätzlichen Fahrschein zu lösen. Aus Forbach bekam Thieltges ebenso die Bestätigung, dass mit Schwerbehindertenausweis und gültiger Wertmarke die Linie 30 auf deutscher Seite kostenlos genutzt werden kann und dass dies der Busfahrer hätte wissen müssen.