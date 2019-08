Tierwelt : Seltener Gast: die Gottesanbeterin

Gottesanbeterin. Foto: Martina und Manfred Saar. Foto: Martina und Manfred Saar

Regionalverband Dreifach-Fund in der Region: Europäische Gottesanbeterinnen sind SZ-Lesern aufgefallen. Sabine Bach entdeckte eine der Fangschrecken in Wahlschied, Martina und Manfred Saar hatten sie in Holz zu Gast, und Frauke Kohler fand sie in Auersmacher.

