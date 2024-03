Uni-Präsident geht in Ruhestand „Es kann zur problematischen Spirale werden“

Schmitt Was den erfolgreichen Wirkstoffcluster angeht, ist das Team durch die brillante Würdigung des Vor-Antrages nun bis unter die Haarspitzen motiviert, im August einen ebenso überzeugenden Vollantrag einzureichen. Der Spirit könnte nicht besser sein. Wir konnten in den vergangenen Jahren in diesem Bereich mehrere Neuberufungen realisieren – strategische Brückenprofessuren, insbesondere mit dem HIPS, besetzt mit herausragenden Wissenschaftlern. Den Erfolg sieht man jetzt. Was die Informatik angeht, tut es mir extrem leid, dass es uns nicht gelungen ist, den Antrag so klar zu konfigurieren, dass er in einem reinen Informatik-Panel gelandet wäre. Durch den weit gefassten Titel „Anthropic Informatics“ mit einem deutlichen Bezug zu den Geistes- und Sozialwissenschaften mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass wir in den Anschlussdisziplinen noch nicht das Niveau der Informatik haben. Im Rückblick wäre es bei diesem Thema vielleicht besser gewesen, noch den einen oder anderen externen Partner mit einzubeziehen. Die Informatik wird aber nun in anderen Förderformaten antreten.