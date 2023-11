SZ-Ältestenrat Warum Busse ausfallen und wann die ersten autonom unterwegs sind

Zum Schluss diskutierte die Runde über die Zukunft der Mobilität. Man befinde sich noch in der „ÖPNV-Steinzeit“, scherzte Nagel. Doch schon in einigen Jahren würden autonom fahrende Busse und vor allem Bahnen keine Ausnahmen mehr sein. Gerade im ländlichen Raum sei der Einsatz autonom fahrender Verkehrsmittel realistisch. Einige Modellprojekte gebe es schon. Die Saarbahn GmbH beobachte eines im Hamburger ÖPNV. Bis es soweit ist, könnte der Einsatz von Rufbussen im ländlichen Raum mit seinem dünnen ÖPNV-Angebot eine Alternative bieten. Die könne man per App an virtuelle Haltestellen bestellen. Der Ältestenrat zeigte sich angetan von diesen Ideen. Und hat kaum Berührungsängste im Umgang mit digitaler Technik.