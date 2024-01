Gespräch mit Dezernentin Sabine Dengel Kultur und Bildung beschäftigen den SZ-Ältestenrat

Ihr Aufgabenfeld ist breitgefächert, sie trägt Verantwortung für die Stadtbibliothek, das Amt für Kinder und Bildung, das Stadtarchiv, den Zoo und das Jugendhilfezentrum der Landeshauptstadt. Die Rede ist von Dezernentin Sabine Dengel, die am vergangenen Montag beim SZ-Ältestenrat zu Gast war. „Ein ganz schön breiter Strauß an Aufgaben“, findet Ratsvorsitzende Susann Breßlein. Mehr als ein Dutzend Senioren stimmt ihr zu: Fast zwei Stunden tagte der Ältestenrat am Kaffeetisch im SZ-Casino und setzte sich mit dem bunten Themen-Potpourri der Dezernentin auseinander.