Nach Angriffen der Hamas auf Israel Um Solidarität mit Israel zu zeigen – Synagogengemeinde Saar organisiert Schweigemarsch

„Mit Entsetzen beobachten wir die schrecklichen Ereignisse in Israel“, erklärt die Synagogengemeinde Saar. „Zur Bekundung unserer Trauer sowie Solidarität mit dem israelischen Volk rufen wir zur Teilnahme am Schweigemarsch auf“, heißt es in der Mitteilung. Der Schweigemarsch startet am Dienstag, 10. Oktober, um 18.30 Uhr am Landwehrplatz und geht zum Synagogenvorplatz in Saarbrücken.