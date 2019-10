Fußball : „Das Niveau war nicht berauschend“

Völklingen Rund 200 Besucher sahen am Samstag das Heimspiel von Fußball-Oberligist SV Röchling Völklingen gegen Arminia Ludwigshafen. Der SVR schaffte mit 2:0 (1:0) seinen vierten Saisonsieg.

Immerhin aber – und das war das Entscheidende an einem auch wettermäßig unterkühlten Nachmittag: Der junge Interimstrainer durfte im zweiten Heimspiel unter seiner Ägide den zweiten Erfolg bejubeln. Der SVR holte mit 2:0 (1:0) den vierten Saisonsieg und kletterte in der Tabelle um einen Rang von 14 auf 13 – nicht zuletzt dank Erhardts Trainerkollegen Nico Zimmermann, der mit seinem Doppelpack der Matchwinner war.

Die zweite Hauptrunde im Fußball-Saarlandpokal erreichte der SV Röchling Völklingen mit einem hart erkämpften 4:2 (2:2, 1:2)-Sieg nach Verlängerung bei Verbandsligist SC Großrosseln am vergangenen Dienstag. Im Derby auf dem Hartplatz geriet der SVR nach der frühen Führung durch Kevin Saks (12. Minute) durch Tore der SCG-Routiniers Michael Eiloff und Jean-Paul Fries (30./45.) bis zur Pause in Rückstand.

Bereits die erste richtig gefährliche Völklinger Offensivaktion brachte die Führung für den so schwach gestarteten Vizemeister, der sich auch gegen die Arminia anfangs schwer getan hatte: Ludwigshafens junger Sechser Marc Ehmann (19) leistete sich einen Ballverlust, die Kugel gelangte zu Zimmermann, der halbrechts in den Strafraum eindrang und ins linke Eck vollendete – 1:0 (17. Minute).

Zwei weitere hatte Abdel Mohamed in der wackligen Völklinger Phase nach der Halbzeit, doch Ludwigshafens Angreifer wurde jeweils im letzten Moment entscheidend gestört. „Vor sechs Wochen hätten wir dieses Spiel wahrscheinlich noch klar verloren – einfach, weil wir mit dem Kopf nicht so weit waren. Heute hatten wir auch mal das nötige Glück, etwa beim Lattentreffer in Hälfte eins oder in der gegnerischen Drangphase nach der Pause – wir haben aber im letzten Drittel alles reingeworfen, um endlich mal wieder zu null zu spielen“, lobte Luka Dimitrijevic die Einstellung seines Teams.

Der Mittelfeldakteur war es dann, der mit seinem Vorstoß die Entscheidung einleitete. Einem starken Solo ließ „Dimi“ einen gefühlvollen Chip in den Strafraum folgen, wo Zimmermann perfekt eingelaufen war und abgeklärt zum 2:0 vollendete (71.). „Der alte Mann „Zimbo“ trifft auch wieder – von daher sieht es für uns gar nicht mal so schlecht aus“, glaubt Dimitrijevic, der nach dem schwachen Start samt Trennung von Neu-Trainer Andreas Wellner einen „Aha-Effekt“ bei der Mannschaft registriert haben will, „dass wir den Schalter umgelegt und erkannt haben, dass es in der Oberliga nur mit einhundert Prozent geht“. Die gilt es nächsten Samstag bei Aufsteiger SF Eisbachtal (15.30 Uhr) erneut abzurufen, damit nach vier klaren Niederlagen in Folge auch auswärts mal wieder was rausspringt – egal, ob es nun ein schönes Spiel wird oder nicht.