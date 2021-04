SV Göttelborn : Zweitliga-Chance trotz Saisonabbruch

Göttelborn/Riegelsberg/Saarbrücken Nach nur fünf Saisonspielen träumt der SV Göttelborn vom Aufstieg in die 2. Bundesliga. Da die Regionalliga-Spielzeit abgebrochen wurde, würde der Spitzenreiter an einer möglichen Relegation teilnehmen. Das wurmt den 1. FC Riegelsberg.

Meister der Fußball-Regionalliga Südwest nach nur fünf Spielen, Teilnehmer an der Relegation und bei einem Sieg gegen den VfL Bochum Aufsteiger in die 2. Bundesliga – so könnte das Szenario beim SV Göttelborn in den kommenden Monaten aussehen. Der Fußball-Regionalverband Südwest hat entschieden, dass die wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Saison der Frauen-Regionalliga Südwest abgebrochen wird (wir berichteten).