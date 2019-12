Hallenfußball : Spielplan für das erste Hallenturnier des SV Bübingen

Brebach (leh) Das erste Hallenturnier des SV 19 Bübingen beginnt an diesem Samstag um 10.30 Uhr in der Sporthalle Brebach. Den Anfang macht die Gruppe A (SV Saar 05, SF Saarbrücken, SV Bübingen II, SG Körprich).

Die Gruppe B (FC Kandil, SV Sitterswald, FV Bischmisheim, FC Kleinblittersdorf) startet um 11 Uhr. Die Gruppe C (SV Bliesmengen, SVGG Hangard II, SC Fenne, FC St. Arnual) beginnt um 14 Uhr. Die Gruppe D (SV Auersmacher III, SC Brebach, SC Bliesransbach, SV Scheidt) ist ab 14.40 Uhr an der Reihe. Die Gruppe E (SV Auersmacher, SC Ludwigsthal, AFC Saarbrücken, TuS Ormesheim) greift ab 17.40 Uhr ins Geschehen ein. Die Gruppe F (SV Bübingen, SV Wehrden, FC Rastpfuhl, Saarbrücker SV) beendet ab 18.15 Uhr den Vorrundentag. Die Gruppen A und B, C und D, E und F spielen abwechselnd. Die Zwischenrunde beginnt am Sonntag um 13.30 Uhr mit den beiden besten Mannschaften jeder Vorrundengruppe. Die Viertelfinals starten um 17.15 Uhr, die Halbfinals um 18.45 Uhr, das Spiel um Platz drei um 19.40 Uhr und das Finale um 20 Uhr.