Turnier des SV Bübingen:

Mit einem Weitschuss ins Eck hat Kapitän Felix Laufer die zahlreichen Anhänger des Saarlandligisten SV Auersmacher beim Eppers-Cup des Lokalrivalen SV Bübingen in der Sporthalle Brebach (48 Wertungspunkte) jubeln lassen. Der 22-Jährige erzielte am Sonntag im packenden Finale des Qualifikationsturniers für das Volksbanken-Hallenmasters des Saarländischen Fußball-Verbandes gegen den SV Bliesmengen-Bolchen das vorentscheidende 5:3 für seine Mannschaft.

Am Ende bezwang Auersmacher den Verbandsligisten mit 5:4. „Ich konnte wegen eines Urlaubs erst ab dem Viertelfinale spielen. Deshalb bin ich froh, dass ich noch ein paar Tore zum Turniersieg beitragen konnte“, erklärte der Mittelfeldspieler.

Nachdem Masters-Rekordsieger Auersmacher (vier Erfolge beim Finalturnier) sich in den beiden vergangenen Jahren nicht für das Endturnier qualifizierte, hofft der Saarlandligist nach dem gelungenen Qualifikations-Auftakt nun, beim Finalturnier am 3. Februar in der Saarbrücker Saarlandhalle dabei zu sein. „Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass wir nicht hin wollen“, erklärt Laufer.

Der unterlegene Finalist SV Bliesmengen-Bolchen hatte das Turnier des SV Bübingen 2017 gewonnen. „In der Halle gehört immer auch ein wenig Glück dabei. Deshalb ist es dort schwer, einen Titel zu verteidigen“, sagte Abteilungsleiter Stefan Ruppert. Er ergänzte: „Die Auersmacher Spieler waren im Endspiel abgezockter vor dem Tor als wir, deshalb haben sie verdient gewonnen.“

Rang drei beim Bübinger Turnier, zu dem an beiden Tagen insgesamt 905 Zuschauer kamen, ging an Saarlandligist Saar 05 Saarbrücken. Die St. Johanner setzten sich im kleinen Finale mit 8:4 gegen Verbandsligist FSV Jägersburg II durch. In der Hallenrunde wird Saar 05 von Jannik Schliesing betreut. Seine Mannschaft war in der Vorschlussrunde mit 2:3 an Auersmacher gescheitert. Patrick Jantzen erzielte 15 Sekunden vor Schluss den Siegtreffer für die Grün-Weißen. Jägersburg II hatte im Halbfinale gegen Bliesmengen-Bolchen ebenfalls mit 2:3 den Kürzeren gezogen.

Turnier des SV Merchweiler:

Edin Makelic vom SV Rohrbach war am Sonntag einfach nicht aufzuhalten. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler schoss seine Mannschaft zum Sieg beim Masters-Qualifikationsturnier des SV Merchweiler (51 Wertungspunkte). Saarlandligist Rohrbach bezwang dank eines Hattricks von Makelic im Endspiel den Titelverteidiger Hellas Bildstock mit 3:2.

„Die Freude ist bei uns groß, denn wir haben uns diesen Winter in der Halle ein bisschen was vorgenommen“, berichtete Rohrbachs Spielausschuss-Vorsitzender Renzo Ortoleva. Zufrieden war aber auch der unterlegene Finalist aus Bildstock. „In Anbetracht der Tatsache, dass wir am Abend zuvor Weihnachtsfeier hatten und da ein wenig länger gefeiert wurde, können wir mit Platz zwei gut leben“, erklärte Trainer Michael Alff. Kevin Staub hatte seine Mannschaft im Endspiel mit 1:0 in Führung gebracht. Manuel Zimmer erzielte in der Schlussminute den 2:3-Anschlusstreffer für den Verbandsligisten.

Vor dem Finale des Turniers, zu dem an beiden Tagen insgesamt knapp 700 Zuschauer kamen, hatte sich die SG Lebach-Landsweiler in der Merchweiler Allenfeldhalle im Duell der Verbandsligisten durch einen 4:0-Sieg gegen den Gastgeber Rang drei gesichert. Sascha Krauß traf zweimal für die SG. Die weiteren Treffer steuerten Johannes Biewer und Torben Scharf bei. „Bei uns waren viele etablierte Hallenspieler der letzten Jahre nicht dabei. Deshalb sind wir zufrieden mit Platz drei“, sagte Lebach-Landsweilers Mittelfeldspieler Mario Valtchev.

Lebach-Landsweiler und Merchweiler hatten in ihrer Zwischenrundengruppe mit den Saarlandligisten Borussia Neunkirchen und Spvgg. Quierschied zwei Turnierfavoriten ausgeschaltet. Bereits in der Vorrunde hatte sich der Masters-Titelverteidiger Röchling Völklingen verabschiedet. Der Oberligist war mit einer Mischung aus A-Jugendlichen und Spielern der zweiten Mannschaft aus der Bezirksliga an den Start gegangen. „Das war aber im Vorfeld mit dem Veranstalter so abgesprochen. Unsere Spieler des Oberliga-Kaders brauchen ein wenig Pause und steigen erst nach Weihnachten in der Halle ein“, berichtete Röchling-Geschäftsführer Wolfgang Brenner.

Turnier der SG Saarlouis-Beaumarais:

Der SC Halberg Brebach ist nach dem Sieg beim Ruhland-Kallenborn-Cup der SG Saarlouis-Beaumarais (60 Wertungspunkte) erster Spitzenreiter der Masters-Tabelle. Er setzte sich in der Saarlouiser Sporthalle „In den Fliesen“ im Endspiel mit 3:2 gegen Oberligist FV Diefflen durch. Achmed Taher und Yannick Atzhorn brachten den Saarlandligisten mit 2:0 in Führung, ehe Diefflen durch einen Doppelpack von Fabian Poß zum 2:2 ausglich. Sieben Sekunden vor Schluss gelang Artur Schneider mit einem Zehn-Meter-Strafstoß der 3:2-Siegtreffer für die Brebacher, die in den beiden vergangenen Jahren knapp die Qualifikation für das Masters-Endturnier verpassten. „Das ist ein überragender Start für uns in die Hallenrunde“, freute sich Schneider. „Nach dem überraschend deutlichen Halbfinal-Erfolg gegen Köllerbach sind wir mit breiter Brust ins Finale gegangen, obwohl wir eigentlich nicht mit dem Gedanken zum Turnier gefahren sind, hier gewinnen zu können“, ergänzte der Siegtorschütze: „Aber nach dem Spiel in der Zwischenrunde gegen den VfB Dillingen (0:0, Anmerkung der Redaktion) war schon zu sehen, dass was gehen könnte.“ Nach der Zwischenrunde gewann Brebach im Viertelfinale mit 5:1 gegen den Verbandsligisten 1. FC Riegelsberg. In der Vorschlussrunde fegte der SC den Ligakonkurrenten Köllerbach mit 7:1 vom Feld.

Im zweiten Halbfinal-Spiel zog Titelverteidiger FC Rastpfuhl gegen den FV Diefflen mit 2:4 den Kürzeren. „Wir können mit dem zweiten Platz eigentlich gut leben“, erklärte Diefflens Spielertrainer Thomas Hofer. „Bitter ist nur, dass wir ausgerechnet im Finale unser schlechtestes Turnierspiel gezeigt haben. Deshalb haben wir auch verdient verloren.“

Die SF Köllerbach setzten sich im Spiel um Platz drei im Saarlandliga-Duell mit 4:2 gegen den FC Rastpfuhl durch. Oberligist VfB Dillingen scheiterte im Viertelfinale mit 2:3 an den Rastpfuhlern. Die zweite Mannschaft des 1. FC Saarbrücken aus der Kreisliga A verlor in der Zwischenrunde des Turniers, das insgesamt etwa 500 Zuschauer sahen, gegen Köllerbach mit 0:7 und gegen Diefflen mit 2:4 und schied aus.