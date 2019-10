Völklingen : SV Zweibrücken schlägt HSG Völklingen

Völklingen In der Hermann-Neuberger-Halle zogen die Hüttenstädter vor rund 250 Zuschauern mit 20:33 deutlich den Kürzeren.

„Ich habe schon lange keine so gute Mannschaft wie Zweibrücken mehr gesehen. Vor ihrer Leistung kann man nur den Hut ziehen“, gab HSG-Trainer Claude Dolic anerkennend zu. Trotzdem ärgerte sich der Völklinger Übungsleiter, dass das Ergebnis so deutlich ausfiel. „Man kann dieses Spiel verlieren, aber nicht mit 13 Toren Unterschied“, erklärte der 38-Jährige kopfschüttelnd: „Für mich geht eine richtige Einstellung über alles andere. Und in den letzten beiden Spielen hatte ich nicht das Gefühl, dass diese gestimmt hat.“

Völklingen ist nach der zweiten Niederlage in Folge nun Tabellenelfter, mit zwei Zählern Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Die HSG bestreitet ihre nächste Liga-Partie am Samstag um 19.30 Uhr bei der HSG Kastellaun/Simmern, die punktgleich mit den Hüttenstädtern auf Rang zehn liegt. Das nächste Heimspiel steht dann am Sonntag, 3. November, um 18 Uhr gegen den ebenfalls punktgleichen Aufsteiger TuS Kaiserslautern-Dansenberg II (Zwölfter) an. „Das sind zwei Gegner gegen die wir nun gewinnen müssen“, fordert Dolic: „Wenn uns das gelingt, dann schaffen wir den Sprung in die obere Tabellenhälfte.“ Dort zu landen ist das erklärte Ziel des HSG-Übungsleiters.