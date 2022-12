Restaurant in Saarbrücken : Beliebte Sushi-Bar am St. Johanner Markt schließt – Stammgäste entsetzt

Saarbrücken In der Nähe des St. Johanner Marktes in Saarbrücken schließt ein beliebtes Sushi-Restaurant – zum Bedauern vieler Stammkunden.

Traurige Nachrichten für alle Fans von Sushi in Saarbrücken: Das beliebte Asia-Restaurant „Sushi Bar – Running Sushi Saarbrücken“ schließt sein Lokal in der Obertorstraße in der Nähe des St. Johanner Marktes. Schon in wenigen Tagen, am 31. Dezember, soll Schluss sein, wie die Inhaber ihren Kunden kürzlich über Facebook mitteilten.