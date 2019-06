Stabwechsel : Winterberg-Chefin geht in Rente

Saarbrücken Nach fast 27 Jahren an der Spitze verabschiedet sich die Verwaltungsdirektorin und Geschäftsführerin Dr. Susann Breßlein zum 31. Dezember vom Klinikum Saarbrücken auf dem Winterberg in den Ruhestand.

Die 61-jährige promovierte Volkswirtin leitet seit 1993 das größte kommunale Krankenhaus des Saarlandes. Sie trägt in der kaufmännischen Geschäftsführung die Verantwortung dafür, die Wirtschaftlichkeit des Betriebs im Blick zu behalten. „Ich komme nach wie vor jeden Tag sehr gern auf den Winterberg und fühle mich mit dem Haus sehr eng verbunden“, sagt Breßlein. Jetzt freue sie sich dennoch auf ein Leben ohne Terminkalender. Breßlein ist überzeugt, dass das Klinikum für die Herausforderungen der Zukunft gut gewappnet ist. Insbesondere in Zeiten des Fachkräftemangels könne der Winterberg als starker Arbeitgeber punkten und sei mit vielen herausragenden Leuchtturm-Projekten in der medizinischen Versorgung der Landeshauptstadt, aber auch in der gesamten Region, unverzichtbar. In Breßleins Amtszeit sind unter anderem die Hauptfachabteilungen Neurochirurgie und Gefäßchirurgie entstanden, auch baulich hat sich viel getan, wie Oberbrügermeisterin Charlotte Britz in einer Würdigung betont.