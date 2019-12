Saarbrücker Krankenhaus : Die Chefin verlässt den Winterberg

Susann Breßlein sagt: „Es hat keinen Tag gegeben, an dem ich nicht gern auf den Winterberg gefahrten bin, keinen Tag, an dem ich lieber im Bett geblieben wäre.“ Die 62-Jährige bleibt in Saarbrücken. Foto: Klinikum Saarbrücken/Iris Maurer. Foto: Klinikum Saarbrücken/IRIS_MARIA_MAURER

Saarbrücken Susann Breßlein war 27 Jahre lang Geschäftsführerin des Klinikums Saarbrücken. Zum Jahresende geht sie mit 62 Jahren in Rente.

Susann Breßlein kann sich noch gut an die drei Blätter Papier erinnern. Sie kamen aus einem Büro drei Türen weiter. Auf der letzten Seite sollte sie Ja oder Nein ankreuzen und unterschreiben. Susann Breßlein kann sich noch genau erinnern, was sie damals gedacht hat: „Meine Güte, ist das umständlich.“ 27 Jahre ist das jetzt her. Fast drei Jahrzehnte, in denen Susann Breßlein das städtische Klinikum auf dem Winterberg nicht nur verwaltet, sondern zu einem Krankenhaus gemacht hat, das, wie sie sagt „weiter ist als viele andere Kliniken in Deutschland“.