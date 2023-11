Zu Gast in der Spielbank Saarbrücken Ein Abend für Supertramp-Fans

Die Supertramp-Coverband Dreamer tritt am Freitag, 17. November, um 20 Uhr in der Bel Etage der Spielbank im Deutschmühlental auf. „Breakfast in America“, „The Logical Song“, „It’s raining again“, „School“ und nicht zuletzt „Dreamer“ sind einige der Supertramp-Hits aus den Siebzigern und Achtzigern.