Sulzbach-Altenwald : Neue Attraktionen für zwei Sulzbacher Spielplätze

Sulzbach/Altenwald Die Umgestaltung des Spielplatzes im Röchling-Park in Altenwald ist abgeschlossen. Die Kinder können die neuen Geräte ab sofort nutzen. Highlight ist die neue große Abenteueranlage. Sie verfügt über eine tolle Dschungelbrücke, unterschiedliche Kletter- und Balanciermöglichkeiten wie einen schrägen Netzaufgang, eine zwei Meter hohe Free-Climbing-Wand oder eine Stammtreppe mit Handlauf sowie eine Rutsche.

Es handelt sich um eine kindgerechte Holzkonstruktion in den Farben Gelb und Grün. Neu sind auch die Nestschaukel und ein Sitzkarussell. Die zweite Schaukel wurde renoviert, bekam zwei neue Kleinkindersitze. Passend zum Farbkonzept wurde die alte Wippe grün lackiert. Zwei neue Tisch-Bank-Kombinationen laden zum Verweilen ein. Der Zaun um den Platz wurde teilweise entfernt. Er befindet sich nur noch im hinteren Teil, dient als Schutz zur Böschung in Richtung Moorbach. Rund 33 000 Euro investiert die Stadt in die Umgestaltung des Platzes.