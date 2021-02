Organisierte Impffahrten in Sulzbach : Angebot in Sulzbach: Fahrten für Senioren zur Impfung

Sulzbach Viele Senioren, die einen Termin im Impfzentrum wahrnehmen müssen, brauchen jemanden, der sie hin- und zurückbringt. In Sulzbach gibt es Hilfe.

„Wir machen mit unserem Bus normalerweise Ausflüge in den Deutsch-Französischen Garten oder auch zum Spazieren in den Dudweiler Wald“, informiert Pflegedienstleiter Christian Arand von der Tagespflege. Natürlich sei das im Winter sowieso seltener. „Die Busse stünden jetzt sowieso still. Da dachten wir, wir bieten Impffahrten an“, sagt Arand. Die erste Tour ins Impfzentrum Saarbrücken mit Snoezel-Fahrer Karsten Kunze fand mit Günter Jank und seiner Frau aus Sulzbach statt. Der über 80-Jährige hatte bereits seine erste Impfung bekommen und diese bestens vertragen. Jetzt stand die Folgeimpfung an. „Den Fahrservice habe ich im Gemeindeblatt entdeckt und gleich meinen Termin vereinbart“, sagt Jank.